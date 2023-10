Dva gasilca poškodovana, ko sta pred ognjenimi zublji reševala stanovanje (FOTO)

Danes ob 0.51 je v naselju Pernovo, občina Žalec, zagorelo v mansardnem stanovanju stanovanjske hiše. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Velika Pirešica, Ponikva pri Žalcu, Zavrh pri Galiciji in Griže (skupno je v intervenciji sodelovalo 39 gasilcev s sedmimi gasilskimi vozili), ki so požar pogasili ter pregledali in prezračili objekt. Ogenj je uničil stanovanje in poškodoval ostrešje objekta.

V požaru sta se poškodovala dva gasilca, eden od njiju je bil prepeljan v SB Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Požar v Pernovem. FOTO: GZ Žalec