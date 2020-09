Slovenko iskali dva dni, ležala je v kotanji

Policisti PP Gornji Petrovci so skupaj z enoto vodnikov službenih psov in občani v začetku tedna na območju občine Grad izvedli uspešno iskalno akcijo. Starejša ženska, ki je bila po prijavi pogrešana dva dn,i je bila najdena v gozdu, kjer je padla v manjšo kotanjo. Ob padcu je izgubila telefon in pohodne palice, zato ni mogla vstati in je nemočna obležala, čeprav se ni poškodovala. Gobarji, pozor! Policisti iz Murske Sobote sporočajo, da občasno obravnavajo primere, ko se gobarji v gozdu izgubijo. Zato priporočajo, naj že pred odhodom v gozd vsak razmisli, ali dobro pozna območje, kjer namerava gobariti. V gozd naj se vsakdo odpravi dovolj zgodaj, da se bo potem lahko vrnil še pred temo. S sabo naj vzame mobilni telefon in napolni baterijo, da bo po potrebi lahko poklical na pomoč. Ob hoji po gozdu naj bo pozoren na teren, smer hoje, posamezne točke ali značilnosti v gozdu, na katere bi se potem lahko orientiral ob vračanju.



Da bo gobarjenje prijetno in varno, policisti svetujejo tudi samozaščito. Če je možno, naj gobarji vozil ne parkirajo v gozdu ali na samotnih mestih. Vozila naj tudi skrbno zaklepajo, zapirajo okna in v notranjosti ne puščajo ničesar.