Dva dni po nesreči je 45-letnik umrl v bolnišnici

Koprski policisti so bili bili v torek obveščeni o prometni nesreči v Izoli na Dantejevi ulici. Delno na pločniku, delno na vozišču so delavci parkirali manjše tovorno vozilo, s katerega so s samokolnico vozili beton na gradbišče. Od San Simona je pripeljal voznik osebnega avtomobila, 54-letni domačin, ki je želel ustavljeno vozilo obvoziti, ker pa mu je iz nasprotne smeri pripeljalo drugo vozilo, je s prednjim delom trčil v zadnji del ustavljenega tovornega vozila. Iz tovornega prostora je po trčenju padel delavec, 45-letni državljan BiH, in obležal na pločniku. Policiste so v četrtek obvestili, da je 45-letnik, ki so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, zaradi hudih poškodb umrl.

Voznik osebnega avtomobila bo kazensko ovaden zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, zoper voznika tovornega vozila pa bodo policisti uvedli prekrškovni postopek zaradi nepravilnega parkiranja.