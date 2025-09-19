Dva delavca sta se pri delu poškodovala, oba so odpeljali naprej

Gorenjski policisti so poročali o dveh delovnih nesrečah, ki sta se zgodili v sredo. Kranjski policisti so okoli 8.30 odhiteli na kraj prve, ki se je zgodila med izvajanjem gradbenih del na območju Preddvora in v kateri si je delavec poškodoval glavo. »Na kraju dogodka ga je oskrbelo zdravstveno osebje in ga prepeljalo v zdravstveno ustanovo. O nesreči je bil obveščen delovni inšpektor. Policisti zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« je sporočil Boštjan Repinc, vodja OKC Kranj.

Škofjeloški policisti pa so bili nekaj pred 9.30 obveščeni o delovni nesreči pri sečnji lesa na območju Žirovskega Vrha, kjer si je delavec poškodoval nogo. »Na kraju dogodka ga je oskrbelo zdravstveno osebje in ga prepeljalo v zdravstveno ustanovo,« smo izvedeli. Tudi o tej nesreči je bil obveščen delovni inšpektor. Policisti vse okoliščine še ugotavljajo.