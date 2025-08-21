Dva 76-letnika v težavah, ekipa za reševanje v gorah z Brnika hitela na pomoč

Ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, je bila v sredo nekaj čez 12. uro obveščena o 76-letnem pohodniku, državljanu Italije, ki mu je med sestopanjem s Kredarice v dolino Vrata, na poti čez Prag, zdrsnilo. Med padcem po skalnatem pobočju se je telesno poškodoval. Pomoč so mu nudili tudi gorski reševalci GRS Mojstrana. V nadaljevanju je bil s helikopterjem Letalske policijske enote odpeljan v SB Jesenice.

Dve uri kasneje o še enem 76-letnem pohodniku, ki je zašel v težave. Državljan Avstrije je na poti od Košutnikovega turna proti Dolgi njivi padel in se telesno poškodoval. Pomoč so mu nudili tudi gorski reševalci GRS Tržič. V nadaljevanju je bil s helikopterjem Letalske policijske enote odpeljan v SB Jesenice.