NESREČI V GORAH

Dva 76-letnika v težavah, ekipa za reševanje v gorah z Brnika hitela na pomoč

Italijan med sestopanjem s Kredarice padel, Avstrijec padel na poti od Košutnikovega turna proti Dolgi njivi.
Fotografija: FOTO: Arhiv Grzs
FOTO: Arhiv Grzs

M. U.
21.08.2025 ob 19:21
M. U.
Ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, je bila v sredo nekaj čez 12. uro obveščena o 76-letnem pohodniku, državljanu Italije, ki mu je med sestopanjem s Kredarice v dolino Vrata, na poti čez Prag, zdrsnilo. Med padcem po skalnatem pobočju se je telesno poškodoval. Pomoč so mu nudili tudi gorski reševalci GRS Mojstrana. V nadaljevanju je bil s helikopterjem Letalske policijske enote odpeljan v SB Jesenice.

image_alt
Gorski reševalci posredovali dvakrat: pomagali 64-letni plezalki in 59-letnemu pohodniku

Dve uri kasneje o še enem 76-letnem pohodniku, ki je zašel v težave. Državljan Avstrije je na poti od Košutnikovega turna proti Dolgi njivi padel in se telesno poškodoval. Pomoč so mu nudili tudi gorski reševalci GRS Tržič. V nadaljevanju je bil s helikopterjem Letalske policijske enote odpeljan v SB Jesenice.

Priporočamo

Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«
Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Slovenski pevec ujet gol na jahti (FOTO)
To so Putinovi pogoji za mir: zahteva celoten Donbas, nevtralnost in opustitev Nata

