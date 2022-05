Včeraj popoldan se je v Kopru zgodila nepojmljiva družinska tragedija. Uradna govorka Policijske uprave Koper Anita Leskovec je sporočila, da je ob 13.37 na OKC poklical občan in sporočil, da je na Krožni cesti v Kopru slišal poke. »Policisti so na kraju dogodka našli dve poškodovani osebi in strelno orožje. Moški, star 79 let, je bil odpeljan v izolsko bolnišnico, iz katere so nas pozneje obvestili, da je zaradi strelnih poškodb umrl. Osemindvajsetletna ženska, njegova hči, je bila prav tako odpeljana v bolnišnico in je huje poškodovana.« Ni v smrtni nevarnosti Neuradno smo izve...