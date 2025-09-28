4 LETA PO NESREČI

Dušan mora zaradi smrti motorista Andreja za dve leti v zapor

Dušan Viler iz Parecaga povzročil nesrečo, v kateri je umrl Andrej Delgiusto iz Sečovelj. Z avtom je zapeljal čez polno črto proti priključku na drugi strani ceste in mu zaprl pot.

Galerija Dušan Viler ne prizna krivde za prometno nesrečo. Fotografiji: Moni Černe

Štiri leta po tragični prometni nesreči je Okrožno sodišče v Kopru 74-letnega Dušana Vilerja iz Parecaga spoznalo za krivega povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki je imela za posledico smrt 42-letnega motorista Andreja Delgiusta iz Sečovelj. S sodbo je sodnik Miha Špilar upokojenemu poklicnemu vozniku, ki mu je preizkus alkoholiziranosti tedaj pokazal 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, analiza krvi pa okoli 1,23 grama alkohola na kilogram krvi, izrekel dve leti zapora in stransko kazen dveletne prepovedi vožnje motornega vozila. 42 let je imel nesrečni Andrej. »V ...