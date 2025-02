Drzni tatici udarili v športni trgovini v Idriji

V sredo popoldne so policiste PP Idrija obvestili o tatvini več športnih oblačil v eni od trgovin v Idriji. Ugotovljeno je bilo, da sta tatvino izvedli dve ženski. Ena od njiju je po tatvini zbežala iz trgovine, za njo je stekla tudi uslužbenka trgovine. To je izkoristila druga ženska in ravno tako stekla iz poslovnih prostorov.

Ukradli za 600 evrov oblačil

Obe neznanki sta zbežali v smeri druge večje trgovine, nato pa se je za njima izgubila vsakršna sled. Po prvih ocenah sta neznanki ukradli za okoli 600 evrov raznih oblačil, natančna nastala škoda se še ocenjuje.