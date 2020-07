Drzni roparji so ga zverinsko zbrcali: »Padalo je po meni in padalo«

DRAGO PERKO Zgodilo se je v Ivančni Gorici. FOTO: Drago Perko

Pred par dnevi so se nepridipravi lotili tudi cerkve v Velikem Gabru in povzročili nekaj škode, vedo povedati tamkajšnji farani. So pa precej več škode naredili v Oglarski deželi, v nekaj 10 kilometrov proč oddaljenih Dolah pri Litiji, kjer so kradli sredi belega dne.

Nepridipravi ne počivajo. Ponoči pa sploh ne. To so v zadnjih mesecih nekajkrat izkusili v Ivančni Gorici in okolici, kjer je na delu očitno tolpa, ki ji ni nič sveto. Minule dni zvečer so bili na delu v Livarski ulici.»Zvečer sem še gledal televizijo, nato sem legel k počitku in zaspal. Potem pa sem slišal pokanje. Pa je počilo prvič, pa je počilo drugič, pa še tretjič ... Čudno je bilo, vstal sem, vedel sem, da se nekaj dogaja,« nam pove občan, ki se zaradi strahu ne želi izpostavljati, njegove podatke pa hranimo v uredništvu.»Zadrl sem se skozi okno in takoj videl, da jih pet beži. Štirje so šli v eno stran, eden pa v drugo,« nadaljuje naš sogovornik. Takrat so se prižgale tudi senzorske luči na drugi strani. »Morda so menili, da kdo kriči nanje iz druge hiše,« nadaljuje in dodaja: »Prišel sem v dnevno sobo, prižgal sem vse luči in stekel za njimi,« nadaljuje sogovornik. Tu se je šele začelo dogajati! »Skočil sem prek ograje, dobrih 15 metrov so bili pred mano, dohiteval sem jih, še dobrih pet metrov nas je ločilo, ko smo zavili v drugo ulico. V tem hipu pa se je eden od njih ustavil in me s solzivcem pošprical po obrazu,« pojasni domačin in pristavi:»Obrnil sem se, padel, morda so me celo podrli. Trije so še pritekli nazaj in me začeli zverinsko brcati. Padalo je po meni in padalo. V istem trenutku pa so ljudje začeli prižigati luči, to jih je pregnalo ... Stekli so dalje v naslednjo ulico. Vedo povedati sosedje, da jih je tam že čakalo vozilo, v katero so se usedli in se odpeljali dalje.«V tem času je poškodovanemu občanu uspelo poklicati na pomoč, telefon je ves čas imel v roki. »Policija je hitro reagirala in ukrepala. Minuto in pol po klicu je bila patrulja ob meni, potem je šla za nepridipravi,« še izvemo. »Žal to ni prvi primer, kar nekaj jih je bilo v Ivančni Gorici,« potarna sogovornik, ki ga bega, kakšne namene so imeli zlikovci. »Ali so hoteli v hišo in nas pošpricati ali pa so menili, da nas ni doma,« še navrže sogovornik. »O tem poskusu vloma, pri katerem je oškodovanec pri vlomu v hišo zalotil štiri osebe, policisti še intenzivno zbirajo obvestila, saj storilci kaznivega dejanja še niso znani,« pojasnijo na Policijski upravi Ljubljana, kjer postrežejo s statistiko.V letošnjem letu od 1. januarja do 14. julija 2020 so policisti na Policijski postaji Grosuplje na območju Ivančne Gorice obravnavali skupno 90 kaznivih dejanj velike tatvine in 42 kaznivih dejanj tatvine. »V primerjavi z lanskim letom je prvoomenjenih kaznivih dejanj več, število kaznivih dejanj tatvine pa manj. Policisti vsako kaznivo dejanje preiskujejo z vso skrbnostjo, da se odkrijejo storilci teh dejanj. S poostrenim nadzorom na območju, drugim operativnim delom ter s sodelovanjem s skupnostjo poskušamo zagotoviti največjo mero varnosti,« še dodajo na policiji, dotaknejo pa se še akcije, ki se je je lotil občan, ko je šel na lov za štirimi oziroma petimi zlikovci: »Varnost občanov je najpomembnejša, zato naj nikoli ne poskušajo storilca prijeti sami, zlasti če jih je več, so fizično močnejši ali celo oboroženi. Takoj naj pokličejo policijo na št. 113 in naj si poskušajo zapomniti smer njihovega bega, osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo), registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila. Do prihoda policistov naj ne hodijo tja, kjer so se gibali tatovi, in naj ne premikajo predmetov, s katerimi so bili ti v stiku!« Domačini pa si želijo, da bi v njihovem kraju končno zavladal mir.