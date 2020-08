Drznega tatu so na hitro obsodili

V torbici le nujna količina denarja

Bodite pripravljeni, da torbico spustite iz rok, če vas kdo napade. FOTO: Blaž Samec, Delo

Vaše zdravje je več vredno od še tako polne torbice

Šišenski policisti so prišli na sled 28-letnemu Ljubljančanu, domnevnemu drznemu tatu, ki ga sumijo več kaznivih dejanj. »Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja drzne tatvine so policisti na zaslišanje k preiskovalni sodnici privedli 28-letnega državljana Slovenije. Osumljeni je dejanje izvršil konec julija na območju Ljubljane, tako da je oškodovanki v bližini vhoda v stanovanjski blok z vratu strgal verižico,« je povedal, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.Policistom je nato po Tomaževičevih pojasnilih s kriminalistično preiskavo uspelo ugotoviti identiteto osumljenca in predvčerajšnjim so mu odvzeli prostost. »Preiskovalna sodnica mu je po zaslišanju odredila pripor. V preteklosti je bil že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja,« je povedal in dodal, da policisti 28-letnika sumijo še več podobnih dejanj v Ljubljani, v katerih s bile žrtve večinoma starejše občanke, zaradi česar preiskavo nadaljujejo. »Vse občane pozivamo, da o morebitnih do zdaj neprijavljenih primerih o tem obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo enoto policije,« je še dodal. Tat pa je očitno ugotovil, da je najbolje, da dejanje prizna, zato je bil v hitrem postopku na sodišču (t. i. fast track postopek) že obsojen na 10 mesečno zaporno kazen.Tomaževic svetuje, kako se zaščititi pred drznimi tatovi oziroma torbičarji, saj so torbice velikokrat njihov plen. Nošnjo torbic, razen če to ni nujno, odsvetuje. »Če jo imate, ne nosite v njej vrednih stvari in bodite pripravljeni, da jo spustite iz rok, če vas kdo napade. Vaše zdravje je več vredno od še tako polne torbice,« je povedal in dodal, da je vredno razmisliti tudi o načinu nošenja torbice in njeni vsebini: »Primerneje jo je nositi spredaj ob telesu ali jo voziti na kolesu v prednji košari. V torbici naj bo le nujna količina denarja, kreditne kartice, dokumente, ki jih ne potrebujete, raje pustite doma na varnem.«Je pa Tomaževic dejal, da o odločitvi za odvrnitev napada nase temeljito premislite. »Za samoobrambo lahko pri sebi nosite električni paralizator ali plinski razpršilnik, mlajše pa se lahko vpišete tudi v tečaj samoobrambe.« Sicer pa velja še, da ne razkazujte nakita in drugih dragocenosti, hodite v smer, ki je nasprotna prometu, da se vam sumljivo vozilo ne more približati od zadaj in da ga pravočasno opazite. Prav tako, če ste sami, ne hodite po temnih in praznih ulicah in prehodih. »Ponoči se dogovorite za prevoz ali spremstvo ali najemite taksi. Če mislite, da vam sledijo, takoj pojdite med ljudi ali v stanovanjsko hišo, kjer lahko pričakujete pomoč. Takoj pokličite policijo!« je sklenil.