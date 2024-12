Drzna tatvina v Kočevju, na kraj je bilo napotenih več patrulj

V četrtek, 19. decembra, nekaj pred 16. uro so Policijsko upravo Ljubljana obvestili o roparski tatvini v Kočevju. Dva osumljenca sta pristopila do starejše oškodovanke, eden izmed osumljencev ji je z ramen strgal torbico, nato pa sta peš pobegnila s kraja.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj. Policisti so zaznali bežeča storilca in enega izmed mladoletnih osumljencev prijeli in mu odvzeli prostost. Z zbiranjem obvestil so bili najdeni tudi odtujeni predmeti, ki jih je med begom odvrgel.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine in za ugotovitev identitete drugega osumljenca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.