Drzna tatvina sredi belega dne: 25-letnika so zalotili pri delu

Včeraj zvečer so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini v enem izmed lokalov v centru Ljubljane. Po do sedaj zbranih obvestilih je 25-letni osumljenec izkoristil odsotnost zaposlenih in izza pulta odtujil cigarete, sef ter dlančnik. Pri tem so ga zalotili zaposleni, ter preprečili, da je odnesel del predmetov, osumljenec pa je zbežal iz lokala.

Na kraj je bilo poslanih več patrulj, ki so ga na podlagi podanega opisa kmalu prijeli in mu odvzeli prostost.

Med zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je pred tem skupaj s še eno osumljenko vlomil v eno izmed vozil na območju centra Ljubljane, iz katerega sta bila odtujena dva nahrbtnika. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Osumljenca so pridržali in bo danes priveden k preiskovalnemu sodniku. V preteklosti je bil že obravnavan za kazniva dejanja zoper premoženje.