Drzna tatvina na območju Most v Ljubljani

V zadnjih dneh se je na območju PU Ljubljana zgodilo kar nekaj kaznivih dejanj. V Kočevju je neznanec vlomil v klet in odtujil električni skiro znamke Xiaomi MI. Lastnika je oškodoval za okoli 600 evrov.

V središču Ljubljane je neznanec vlomil v klet in odtujil palice za golf. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov. Za Bežigradom je nekdo vlomil v trgovino in odtujil denar. Povzročil je za okoli 1000 evrov škode.

V Ribnici so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so odtujili več električnega in baterijskega ročnega orodja in motorne žage ter ribiško opremo. Podjetje je oškodovano za okoli 5000 evrov.

V okolici Domžal je bilo vlomljeno v dva gradbena zabojnika. V enem so odtujili bencinski rezalnik za beton in električno rezalo (1200 evrov škode), v drugem pa več kosov delovnega in električnega orodja (3700 evrov škode).

Drzna tatvina

V torek okoli 13.30 so PU Ljubljana obvestili o tatvini na območju Most. Neznanec je z zemljevidom v rokah žensko vprašal za pot. Pri tem je z zemljevidom prekril njeno torbo in ji med pogovorom odtujil denarnico.

Opis tatu: visok okoli 180 cm, močnejše postave z izrazitim trebuhom, oblečen v modro polo majico in kratke hlače, nosil je kapo s ščitkom.