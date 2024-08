Drzna tatvina na območju Most: ko je vstopila v stanovanje, ji je notri sledil nepridiprav

V torek v popoldanskih urah so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Most. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec vstopil v stanovanje takoj zatem, ko je v stanovanje vstopila stanovalka. Storilec je pri tem začel v dar ponujati posodo in oškodovanca zamotil s pogovorom, med tem pa jima je iz denarnice odtujil gotovino, nato pa s kraja odšel.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljenca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.