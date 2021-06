Drži se za glavo: z ukradene kartice sta ji pobrala 700 evrov

V Luciji sta v sredo dva moška iz Maribora, stara 48 in 38, okoli 12. ure iz pisarne javnega zavoda ukradla denarnico z dokumenti zaposlene. Z bančno kartico sta uspešno opravila štiri dvige v vrednosti 700 evrov.



Na podlagi opisa so policisti moška kmalu prijeli in pri njiju našli odtujeno gotovino in predmete. Enemu so zasegli tudi manjši zavitek z belo prašnato snovjo, za katero sumijo, da je prepovedana droga. Snov bo poslana na analizo. Če bo potrjeno, da gre za prepovedano drogo, bo zoper njega uveden hitri postopek z izdajo odločbe v prekršku. Zaradi tatvine bodo policisti zoper oba napisali kazensko ovadbo.

