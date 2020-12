Drzni tat na delu: iz košare na kolesu ji je ukradel torbico

V četrtek okoli 11. ure so policiste obvestili o drzni tatvini na Barjanski cesti v Ljubljani.



Po do zdaj zbranih obvestilih se je neznani moški na kolesu pripeljal mimo oškodovanke in ji iz košare kolesa odtujil torbico, v kateri je imela poleg dokumentov še denar in mobilni telefon. Po dejanju se je odpeljal proti bazenu Kolezija, torbica brez denarja pa je bila najdena v bližini.



Storilec je bil mlajši moški, vitke postave. Oblečen je bil v oranžne delovne hlače in modro bundo, nosil je temno kapo.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.