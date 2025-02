Drzen poskus ropa v središču Celja, 42-letnik pristal v bolnišnici

Iz Policijske uprave Celje poročajo o drznem poskusu ropa. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili danes nekaj pred sedmo uro zjutraj obveščeni, da je prišlo v enem od stanovanjskih objektov v središču Celja do poskusa ropa, pri čemer je bil lažje poškodovan 42-letni moški. Z ostrim predmetom ga je poškodoval eden od dveh neznanih mlajših moških, ki sta od njega zahtevala denar, so zapisali.

Dodali so, da so poškodovanega zaradi lažje poškodbe oskrbeli v celjski bolnišnici, od koder je bil že odpuščen, in da sta storilca s kraja pobegnila. V omenjenem primeru nadaljujejo z zbiranjem obvestil.