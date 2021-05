Drzen do kranjske natakarice, prišla je policija

Kranjski policisti so v torek obravnavali tujca, ki se je drzno vedel do zaposlene v gostinskem obratu, ker ga zaradi očitnega vpliva alkohola ni želela postreči, poroča kranjska policijska uprava.



Kršitelja so policisti kaznovali z globo.



Tržiški policisti pa so včeraj obravnavali moškega, ki se je poškodoval pri padcu z mopedom. Zaradi suma alkohola so mu odredili strokovni pregled. Mopedist pri vožnji ni uporabljal zaščitne čelade. Po prvih podatkih se je lažje poškodoval. Proti njemu poteka prekrškovni postopek.

