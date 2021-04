Državna sekretarka spet tarča napada

Potem ko je državna sekretarka na ministrstvu za zdravježe pred nekaj meseci jezna in razočarana sporočila javnosti, da so vandali poškodovali poslopje njene ordinacije v Trbovljah, se je zgodba danes ponovila. Na zidu so jo tokrat pričakali črni madeži.»Tokrat niso imeli svetlih barv. Vandalizem infantilnih,« je zapisala na twitterju. Tvit je delil predsednik vladePodporo ji je izkazal tudi obrambni minister: »Če je nasilje in vandalizem edini odgovor nasprotnikov vlade, potem nas čaka še dolga pot v normalnost. Alenka Forte, mi smo s teboj.«Iz PU Ljubljana nam zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli razkriti, ali so storilca prvega napada že odkrili, potrdili pa, so bili včeraj zvečer obveščeni, da je neznanec poškodoval fasado ene izmed stavb na območju Trbovelj, v katero je odvrgel kozarca s črno snovjo. Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi suma poškodovanja tuje stvari. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.