Državljan Španije in Švice takole nevarno vozil čez Slovenijo

V torek nekaj po 18. uri so bili šentjernejski policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika kombija švicarskih registrskih oznak, ki je v okolici Šentjerneja vijugal po cesti, vozil po nasprotnem smernem vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti so nevarnega voznika izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo proti Škocjanu, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil.

56-letni državljan Španije in Švice se v nesreči ni poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,78 miligramov alkohola.

Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, zaradi številnih kršitev ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli v postopek na pristojno

sodišče.