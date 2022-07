Pred dobrim letom so vrhovni sodniki Draga Leskovška pozvali, naj odgovori na tožilsko zahtevo za varstvo zakonitosti v zgodbi o domnevno prisilni prostituciji v njegovih nočnih lokalih Veronika v Dragočajni in Red & Black na Mlaki pri Kranju. Ni odgovoril, saj niti ni mogel. So se pa s kratkim zapisom oglasili njegovi zagovorniki in navedli, da so od njegove žene izvedeli, da je 16. avgusta 2020 umrl, je zapisano v sodbi vrhovnega sodišča, s katero so Leskovšek in soobtoženi dokončno oprani krivde. Delo v dobrem kolektivu Bila je to ena največjih prostitucijskih afer na Slovenskem, in ...