Država rešuje vinsko kraljico Lidijo Mavretič

Pakistanski migrant Kaka Ali, ki je bil obtožen, da je skupaj z nekdanjo kandidatko za evropsko poslanko, vinsko kraljico in sedanjo taksistko Lidijo Mavretič ter njenim možem Markom Hranilovićem tihotapil rojake, je odslužil svojo kazen. Jutri bo namreč minilo leto dni, odkar so jih policisti na Sodražiškem ujeli s sedmimi Pakistanci, ki so nelegalno vstopili v Slovenijo.In prav na leto dni zapora je bil obsojen Ali, ki je bil od vsega začetka v priporu. Če so pristojni upoštevali sodbi okrožnega in višjega sodišča v Ljubljani, pa 23-letnika skoraj zagotovo ni več pri nas, saj mu je bila pravnomočno prisojena tudi stranska ...