Domnevnim utajevalcem davkov za porscheje, tesle, audije, beemveje in druga vozila višjega cenovnega razreda naj bi pomagal neizobraženi Joško iz okolice Velikih Lašč, človek, za katerega bi lahko rekli, da pripada socialnemu dnu. Toda zanj je bilo 50 evrov ali kak desetak več toliko denarja, da mu je bilo najbrž vseeno, če ga člani združbe izkoriščajo kot lastnika slamnatega podjetja. Njegov znanec nam je povedal. »Tu in tam so se ponj pripeljali z mercedesi ali luksuznimi vozili. Odpeljali so ga v Zagreb, kjer je podpisoval papirje, potem pa mu plačali za to in ga pripeljali nazaj.&laq...