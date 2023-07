Drva so se zrušila na otroka (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da se je danes, ob 18.46 v naselju Šprinc, v občini Razkrižje, zgodila nesreča. Pri spravilu drv se je del slednjih zrušil na otroka. Do prihoda gasilcev PGD Ljutomer in PGD Razkrižje so ga domačini že rešili izpod drv.

FOTO: PGD Ljutomer

Reševalci NMP Ljutomer so otroka prepeljali v bolnišnico, sedaj pa vsi, predvsem pa najbližji svojici upajo, da se bo vse skupaj končalo v najboljšem redu.