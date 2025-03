Družinsko nasilje v Brežicah razkrilo skrivno orožarno

Policisti Policijske postaje Brežice so pri obravnavi primera družinskega nasilja naleteli na orožarsko in pirotehnično skladišče. Kot so sporočili s PP Brežice, so pridobili sodno odredbo za hišno preiskavo pri 35-letnem moškem iz okolice Brežic.

Ob pregledu njegovega doma so odkrili štiri puške, cev za puško, 101 naboj in 256 petard. Vse našteto je imel osumljenec menda brez ustreznih dovoljenj, zato so mu policisti orožje, strelivo in prepovedano pirotehniko zasegli.