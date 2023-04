Družinskim članom onemogočil prosto gibanje, imel je tudi nož

Policisti PP Šentjernej so v noči na 15. aprila posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru. Ugotovili so, da je pijan nasilnež z nožem grozil družinskim članom in jim onemogočal prosto gibanje.

Zavarovali so žrtve nasilja, 38-letniku pa izrekli prepoved približevanja družinskim članom in ga ovadili na pristojno tožilstvo.

O izrečenem ukrepu so obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa, sporočajo s PU Novo mesto.