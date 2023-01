Družinska tragedija: v smrt ženske na Gorenjskem naj bi bil vpleten mladoletnik

Poročali smo že o tragediji, ki se je na območju Škofje Loke zgodila v torek zvečer. Policija je sporočila, da je umrla ženska, njena smrt pa je posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo v omenjenem primeru za družinsko tragedijo, in sicer naj bi mladoletnik pokončal svojo mamo.

»Policisti nadaljujemo kriminalistično preiskavo in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov več informacij ne moremo podati. O vsem bomo obvestili pristojno državno tožilstvo,« so še sporočili s PU Kranj.

