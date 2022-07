Družinska tragedija pri Šentjurju, v streljanju dva mrtva

PU Celje poroča, da so bili okoli 15. ure obveščeni o streljanju na območju PP Šentjur pri Celju. Operativnokomunikacijski center je tja poslal več patrulj. Policisti so v stanovanjski hiši našli mrtvega moškega in žensko. Po prvih ugotovitvah gre za družinsko tragedijo. 61-letnik je ustrelil 64-letno partnerico in nato storil samomor.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo.