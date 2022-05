Družinska srhljivka na Dolenjskem: moški pretepal partnerico in ji omejeval svobodo

Novomeška policijska poroča kar o dveh primerih nasilja v družini.

Možje v modrem so posredovali v Novem mestu, kjer so ugotovili, da je 62-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad nekdanjo partnerico. Žrtev je pretepal, ji grozil, omejeval svobodo in jo spravljal v podrejen položaj.

Zaščitili so žrtev in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja zaradi suma, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so policisti obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Policisti so bili obveščeni tudi o nasilju v družini v okolici Krškega, kjer naj bi nasilnež pretepel ženo in jo poškodoval. Poškodovano žensko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Nasilnežu bodo izrekli prepoved približevanja žrtvi. Nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilja v družini, saj naj bi po prvih ugotovitvah že dalj časa izvajal nasilje nad ženo.