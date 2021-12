Družinska drama: pretepenega 19-letnika odpeljali v bolnišnico

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o pretepu v zasebnem prostoru v naselju Brezje. Policisti iz Novega mesta so posredovali okoli 21.30 in ugotovili, da je ena oseba poškodovana, zato so poklicali reševalce, ki so moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Kot so ugotovili, je prišlo do spora in pretepa v družinskem krogu, pri čemer sta 51- in 23-letnik napadla, pretepala in poškodovala 19-letnika. Okoliščine še preiskujejo in bodo zoper osumljenca ustrezno ukrepali.

Policisti pa so nato v isti noči ponovno posredovali na istem naslovu, saj je 51-letni kršitelj žalil oškodovanko in ji grozil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.