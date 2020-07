Družino rešili s pobesnelega morja

V Piranskem zalivu se je dogajala prava drama. FOTOGRAFIJE: PU KOPER

Drama na morju

Obstajala je nevarnost, da bo nasedlo tudi policijsko plovilo.

Policista tvegala življenje

Koprska policista pomorca si zaslužila medaljo za hrabrost in požrtvovalnost.

Pomorske policiste je včeraj ob pol petih zjutraj na pomoč poklicala štiričlanska družina, ker je njihovo plovilo zasidrano v Seči, majhni luki na južni strani rta Seča, odneslo na odprto morje, imeli so težave z motorjem. Na krovu 11-metrske jadrnice sta bila v hudem neurju poleg staršev, 40-letnega očeta in 38-letne matere, ujeta njuna otroka, stara eno leto in pet let.S koprske policijske uprave so sporočili, da sta policista postaje pomorske policije Koper s plovilom P-16 nemudoma odhitela na pomoč. Na kraju dogodka sta bila v par minutah, ob njunem prihodu pa je bila jadrnica na vhodu v Kanal sv. Jerneja, tako imenovanega Jernejevega kanala, kjer je voda izjemno nizka. To sicer velja za celoten priobalni pas Sečoveljskih solin, kjer so globine do metra in pol, in le v delih, kjer je dno poglobljeno, je dovolj globoko za plovbo,v preostalih pa je globina pod polovico metra.O dramatičnem reševanju v Piranskem zalivu je, tiskovna predstavnica in višja inšpektorica PU Koper, zapisala: »Zaradi močnega neurja, vetra, visokih valov in težke dostopnosti družine niso mogli takoj spraviti s plovila, obstajala je namreč nevarnost, da bo nasedlo tudi policijsko plovilo. Jadrnice sidro ni več držalo in jo je odnašalo proti zidu solin, kjer so skale. Zatem je plovilo nasedlo.« Spomnimo, ob vstopu v Jernejev kanal je na severni strani kratek lesen pomol, ki se nato z betonsko obalo nadaljuje pravokotno proti kopnemu.Na krov so policisti nato poskušali vreči vrv, vendar je moški na plovilu, zaradi zelo slabih vremenskih razmer, ni mogel prijeti: »Ob 5.15 jim je uspelo na krovu privezati vlečno vrv na svojo jadrnico, zatem pa še dvigniti sidro. Vlečno vrv sta nato policista pritrdila za vlečni drog na premcu patruljnega čolna in začela jadrnico vleči proti Portorožu. Ker je bila smer vleke neposredno v val, je v kokpit (kabina, op. p.) patruljnega čolna uhajala večja količina morske vode, na jadrnici pa se je pokvarilo še krmilo, kar je pomenilo, da ni bilo več nadzora nad plovilom in ga je med vleko močno odnašalo,« so o burnem jutru poročali koprski policisti.Potem ko so varno pripluli v zavetje pred Portorož, sta policista jadrnico privezala na bok patruljnega čolna in z njo ob boku pristala na zunanji strani novih privezov v Portorožu.Po skoraj uri in pol reševanja v izjemno težkih razmerah sta pogumna policista ob 5.52 tako potnike kot tudi jadrnico spravila na varno.«Policista sta pokazala izjemno požrtvovalnost in strokovnost pri reševanju. Na srečo se je, razen vode in blata na službenem plovilu, vse dobro izteklo,« je sklenila Leskovčeva. Po mnenju naših sogovornikov sta si koprska policista pomorca, ki sta nedvomno tvegala svoje življenje, zaslužila medaljo za hrabrost in požrtvovalnost.