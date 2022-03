Družini se ne sme več približati

Policisti so v sredo posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Sevnice.

Ugotovili so, da 34-letni nasilnež že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerico. Žrtev naj bi pretepal in žalil tudi ob prisotnosti treh mladoletnih otrok.

Policisti so nasilnežu prepovedali približevanje žrtvam zaradi suma, da bi lahko ogrozil njihovo življenje, osebno varnost in svobodo. Ovadili ga bodo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, piše v poročilu PU Novo mesto.