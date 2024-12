Družina znanega Slovenca hoče odgovore od policije, 37-letnik umrl sredi Ljubljane

Policija je 8. decembra posredovala v Ljubljani, kjer se je 37-letnik nasilno vedel. Ker se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva, moški pa je med postopkom izgubil zavest. Tri dni kasneje je umrl v bolnišnici. Policija preverja okoliščine uporabe prisilnih sredstev, družina umrlega pa še vedno čaka odgovore policije, pišejo mediji.

S Policijske uprave Ljubljana so za medije sporočili, da je osumljenec po do sedaj zbranih obvestilih kršil javni red in mir s tem, da je razmetaval stole na terasi enega izmed gostinskih lokalov v Čopovi ulici in jih tudi poškodoval, nato pa s kraja odšel. Kasneje se je vrnil in na ulici brez razloga udaril državljana Nizozemske in ga lažje poškodoval.

Policija družine še vedno ni kontaktirala?

Policisti so osumljenca, ki se je nasilno vedel in s takšnim vedenjem ni prenehal, obenem pa je izkazoval nepojasnjeno zdravstveno stanje, prijeli. Ker se je temu aktivno uprl, so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, zato so mu policisti nudili prvo pomoč, nato pa so ga predali v oskrbo zdravstvenemu osebju. V dogodku sta bila lažje poškodovana tudi policista.

Ljubljanski klinični center je policijo obvestil, da je 37-letnik 11. decembra v bolnišnici umrl. Prvi podatki pa kažejo, da je oseba doživela zastoj srca, zaradi česar so ga že na kraju dogodka oživljali. Natančen vzrok smrti še ni znan in je predmet nadaljnje preiskave. Neposredna povezava uporabe prisilnih sredstev s smrtjo osebe v tej fazi postopka ni bila ugotovljena, so še sporočili s policije in dodali, da bodo o vseh ugotovitvah obvestili specializirano državno tožilstvo.

Svojci 37-letnika so prepričani, da je bila smrt posledica pretirane uporabe prisilnih sredstev. Brat umrlega, Adel Djutovič, nekdanji televizijski voditelj in zmagovalec resničnostnega šova Sanjska ženska z Nino Osenar, pa je za naš medij dejal, da še vedno čakajo na uradne informacije policije, kaj se je zgodilo. Trdi, da jih policija še vedno ni kontaktirala, zato imajo dodatna vprašanja o okoliščinah dogodka in transparentnosti preiskave. Po navedbah Večera je dodal, da je imel brat že nekaj časa duševne težave.

Policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil

Brat umrlega naj bi sam pozanimal pri očividcih dogodka, ki naj bi mu povedali, da se njegov brat v začetku postopka policistom ni upiral in da se je to začelo šele, ko so policisti proti njemu uporabili prisilna sredstva.

Na policiji so za medije potrdili še, da je za dodatno razjasnitev okoliščin direktor Policijske uprave Ljubljana takoj po dogodku imenoval komisijo za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev. Komisija dela še ni končala, policisti pa nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka.