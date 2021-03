Družina prižiga sveče: pes cvilil ob umirajoči deklici Ani

V sredinem večeru se je po slovenskih spletnih medijih razširila grozljiva novica, da je pes pogrizel otroka do smrti – na žalost v Sloveniji, v središču Mengša. Na družabnih omrežjih so ljudje stresali srd nad lastnikom psa ter ga pošiljali v zapor ali kar na vislice. Dan zatem smo stopili v stik z družino, katere pes je v resnici do smrti poškodoval osemletno deklico iz Ljubljane, po navedbah naših virov ji je bilo ime Ana. Družina nam je osvetlila tragično dogajanje v sredinem popoldnevu, ko se je miren dan spremenil v moro in grozo, a je želela ostati anonimna. Zapletla se je v ver...