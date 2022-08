Pred dnevi so se naši južni sosedje na pol zgražali, na pol čudili nad nenavadno aretacijo na gradbišču obvoznice okoli Karlovca, kjer so policisti pri kraji železne armature prijeli tamkajšnjega 64-letnega politika in svetovalca za ceste ter njegovega 31-letnega sina! Zvečer sta se pripeljala z avtomobilom s pripeto prikolico in začela nalagati gradbeni material, pri tem pa naj bi ju policija celo posnela, preden so ju ustavili. Minuli konec tedna pa so naši severni sosedje na avstrijskem Štajerskem prijeli slovensko družino, ki je pri Hrvatih očitno dobila navdih za nov družinski posel &nda...