Drugi iskali ženo, on je šel v službo

Pred velikim senatom Okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu predseduje sodnica Katja Kolarič, se je včeraj z zaslišanjem novih prič nadaljevala glavna obravnava zoper 38-letnega kuharja Tomaža Arkliniča iz Markovcev na Ptujskem polju. Višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak mu očita, da je v sostorilstvu z že obsojeno intimno prijateljico, 34-letno Aleksandro Škamlec, sodeloval pri umoru svoje žene.

Zgodilo se je 22. marca lani, ko je v Markovcih pri Ptuju izginila 33-letna mati štirih otrok Sabina Arklinič. Njen mož je lagal, da je pobegnila z drugim moškim in še marsikaj, na njeno truplo, zakopano v kupu gnoja v naselju Strnišče v občini Kidričevo, pa je dva tedna za njenim izginotjem naletela naključna sprehajalka. Kot je povedala priča, eden od kriminalistov, ki so preiskovali umor, je bilo truplo skrito v kupu gnoja, kjer so bile temperature okoli 40 stopinj Celzija, kar bi pospešilo razpad. »Če trupla ne bi naključno našli, bi ga kmalu s trosilko raztrosili po poljih,« je dejal.

Tomaž Arklinič in Sabina Arklinič ter Aleksandra Škamlec

Neprištevnost

Preiskava je razkrila, da sta pri umoru sodelovala mož pokojne Arklinič in njegova ljubica Škamlečeva, ki sta jo zvabila v past. Sostorilki Škamlečevi, ki je očitano dejanje priznala, je ptujsko sodišče sicer že konec decembra lani dosodilo zaporno kazen 28 let zapora. Tožilstvo, ki je zanjo zahtevalo 30 let zapora, se je na sodbo pritožilo. Arklinič pa se je zdaj odločil, da se bo, kot kaže, izgovarjal na neprištevnost. O njegovem stanju ob prijetju je kriminalist, ki je bil med prvimi zraven, povedal, da je bil zbran in se je zavedal pogovora. Arklinič mu je med zaslišanjem povedal, da svoje žene ni ubil, ampak zgolj pripeljal na dogovorjeno mesto. Prav tako so policisti hitro ugotovili, da rokopis na poslovilnem pismu ne pripada pokojni Sabini, temveč ga je napisala morilka Aleksandra. Glede Tomaža je sicer ključno vprašanje, kaj bo povedal izvedenec nevropsihiater, ki ga je predlagala Arkliničeva obramba, senat pa se je z izvedenstvom strinjal.

Včeraj je svoje mnenje podala sodna izvedenka patologije Tina Čakš Golec, ki je pojasnila, da je bila žrtev zabodena enajstkrat, od tega usodno v vrat. Po njenih besedah je vbod v vrat prerezal arterijo, kar je povzročilo obilno krvavitev. Na telesu so bile tudi druge poškodbe, med njimi devet vbodnin in dve ureznini, nekatere od teh so bile obrambne rane. Možnost preživetja bi bila mogoča le ob pravočasni zdravniški pomoči, vendar malo verjetna, je dejala.

Pričali so tudi sestra umorjene, ki je zdaj skrbnica štirih otrok pokojne, ter več družinskih prijateljev in sorodnikov. Sestra umorjene Sabine je opisala dogodke po sestrinem izginotju in vpliv tragedije na družino. Poudarila je, da je bil obtoženec ob izginotju soproge hladen in ni želel takoj prijaviti policiji, da je pogrešana. Medtem ko so drugi sodelovali v iskalnih akcijah, se jih ni udeležil, naslednji dan pa je odšel v službo. Po njenih besedah ga je bolj kot pogrešana žena skrbelo za praktične zadeve, kot sta hiša in dopust. Umorjeno je sestra opisala kot predano mater, ki je ob službi in skrbi za družino vodila brezhibno gospodinjstvo. S sestro in mamo je bila v vsakodnevnem stiku. Sama ni opazila znakov težav v sestrinem zakonu, le napetosti med njeno družino in obtoženčevimi starši. Kljub temu sestra po njenih besedah ni omejevala stikov otrok ali moža z njegovimi starši, je dodala. Tudi teta pokojne je dejala, kako je bila Sabina enkratna mama, ki ni pila alkoholnih pijač. Obtožencu je očitala, da je po njenem izginotju lagal in jo poskušal očrniti. Družinska prijateljica obdolženca pa je v pričanju izrazila presenečenje in zgroženost nad njegovim ravnanjem.

Glavna obravnava se bo nadaljevala z zaslišanjem novih prič in izvedencev, v četrtek, 27. februarja.