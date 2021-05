Drug za drugim s ceste

Policisti so obema odvzeli vozniško dovoljenje in jima izdali plačilni nalog.

Alkohol je botroval dvema nesrečama, ki sta se v nedeljo popoldne zgodili na istem kraju v Braslovčah.Sprva so pristojni celo menili, da je šlo za eno nesrečo, vsaj tako je poročal republiški center za obveščanje. A je policijski ogled pokazal drugače.Kot je sporočil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor, sta se zgodili dve ločeni prometni nesreči. Eden od voznikov se je lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v splošno bolnišnico na Ptuju. Voznika sta vozila drug za drugim. »Zaradi neprilagojene hitrosti je prvi zapeljal na desno bankino, od tam pa bočno zdrsel v ribnik, kjer je vozilo potonilo. Nepoškodovani voznik je sam izplaval,« je povedal Šadl. Zatem je na istem kraju zaradi neprilagojene hitrosti desno z vozišča zapeljal tudi drugi voznik ter se prevrnil na travniku. Lažje se je poškodoval.Elektronski alkotest je pokazal, da je imel prvi v organizmu 0,57 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, drugi pa 0,56. Obema so odvzeli vozniško dovoljenje in jima izdali plačilni nalog.