Dron trčil v visokonapetostni kabel, na območju Mute ostali brez elektrike

Celjski policisti navajajo, da so bili okoli enih zjutraj obveščeni, da je zaradi poškodovanja daljnovoda na območju Mute, brez elektrike za krajši čas ostalo okoli 1400 gospodinjstev.

Eletro podjetje hitro saniralo zadevo

Po prvih podatkih naj bi do izpada prišlo, ker naj bi dron trčil v visokonapetostni kabel in ga poškodoval. Predstavniki elektro podjetja so zadevo hitro sanirali. Ogled kraja bodo policisti opravili danes, a že zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja uničenje ali poškodovanje javnih naprav.