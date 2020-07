Drogo imel v sefu in doma

PU CELJE Lani in na začetku letošnjega leta so mu zasegli več amfetamina in konoplje.

V Belgiji so policisti odkrili večjo količino LSD, naslovljeno na Velenjčana.

Velenjski policisti so konec prejšnjega tedna k preiskovalnemu sodniku privedli 33-letnega Velenjčana zaradi suma preprodaje prepovedanih drog. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor.Ko so ga imeli policisti v postopku 3. julija zvečer, je imel pri sebi manjši zaklenjen sef. Zasegli so mu ga in ga v nadaljevanju na podlagi odredbe sodišča pregledali. V njem je imel nekaj manj kot dva grama prepovedane droge MDMA, dobrih osem gramov konoplje in dobrih 43 gramov amfetaminov. Po preiskavi sefa so velenjski policisti pri osumljenem opravili še hišno preiskavo ter našli in zasegli več pripomočkov za uživanje in preprodajo prepovedanih drog. Ugotovili so tudi, da je v zadnjem letu storil vsaj sedem kaznivih dejanj s področja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog ter prometa z njimi.Kot so še sporočili s celjske policijske postaje, je drogo med drugim naročal po spletu iz tujine. V Belgiji so policisti odkrili večjo količino LSD, ki je bila naslovljena nanj.Včeraj pa so policisti v Novi Gorici 32-letnemu moškemu zasegli delce posušene zelene rastline, za katero sumijo, da gre za konopljo. Zasežene posušene rastlinske delce so poslali v nadaljnjo analizo, in če bo ta potrdila njihove sume, bodo zoper 32-letnika uvedli hitri postopek.