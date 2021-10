Drogo gojila skupaj, dobiček pa delila

Policisti PP Kozina so prejšnji teden v sodelovanju z občani na težko dostopnem območju Brkinov odkrili nasad konoplje. 1. oktobra so pri 57-letniku iz občine Hrpelje-Kozina opravili preiskavo hiše in vozila. Zasegli so 45 sadik konoplje, nekatere so merile v višino do 220 cm, in manjšo količino že posušene droge. Zoper moškega so podali kazensko ovadbo in ga po usmeritvah okrožne državne tožilke v Kopru privedli k preiskovalnemu sodniku v Kopru, ta pa je zanj odredil pripor.

Na vrtu s konopljo

Na isti dan so policisti PP Sežana v vasi pri Sežani opravili hišno preiskavo v prikolici, kjer prebivata 57-letnik in 54-letnica. Konoplja sta gojila na vrtu. V hišni preiskavi so policisti našli in zasegli 35 rastlin, visokih od 80 do 100 cm, ter vrečko listov in vršičkov konoplje. Oba sta osumljena proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi (po 1. odstavku 186. člena KZ), saj sta konopljo gojila skupaj, dobiček pa sta si delila.

