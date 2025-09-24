Droge na veliko! Poglejte, kaj so našli v hiši občana (35) v občini Miren – Kostanjevica (FOTO)

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v ponedeljek opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog v ene od naselij v občini Miren – Kostanjevica. V okviru preiskave je bil v stanovanjskem objektu odkrit prirejen prostor za sušenje rastlin, v katerem je bilo več sadik konoplje. V ločenem prostoru pa je bila najdena večja količina posušene zelene rastline, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v ponedeljek opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog v ene od naselij v občini Miren – Kostanjevica. FOTO: Pu Nova Gorica

Policisti so med preiskavo zasegli tudi delce posušene rastline, shranjene v PVC vrečkah in kartonskih škatlah ter 26 svežih zelenih rastlin, visokih med 150 in 220 centimetrov. Poleg tega so bili zaseženi tudi pripomočki in oprema za gojenje prepovedane droge, kot so razvlažilnik, ventilator, kovinski filter, aluminijasta cev, digitalni merilec vlage in temperature, časovniki, transformatorji, osvežilec zraka, posebne luči za gojenje rastlin, regulator temperature in hitrosti ventilacije ter druge elektronske naprave. Hišna preiskava se je nadaljevala tudi na drugem hišnem naslovu, kjer so zasegli 21 vrhov posušenih rastlin (v dolžini približno 100 cm) ter dodatna oprema za gojenje konoplje.

Policija je o utemeljenem sumu storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo obvestila pristojne pravosodne organe. Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo policisti PP Nova Gorica zoper 35-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.