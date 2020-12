Droge dilal tudi plavalec

Matic Šket lani v New Yorku FOTO: Facebook

Sredi maja letos so celjski kriminalisti v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in po usmeritvah celjskega okrožnega tožilstva zaključili preiskavo, ki so jo začeli v začetku lanskega leta in je bila usmerjena zoper tri moške, stare od 24 do 27 let, doma iz Vojnika, ki jih je preiskovalni sodnik po opravljenih hišnih preiskavah, v katerih so jim zasegli ogromno količino prepovedanih drog, poslal v pripor.Mladeniči so, na podlagi vseh zbranih dokazov, kmalu spoznali, da z organi pregona ni šale. Ne nazadnje se je med dokazi znašlo poročilo tajnega delavca policije, ki mu je eden od trojice kar osemkrat prodal različne vrste droge v višini dobrih 30 tisočakov. Imeli pa so seveda še veliko drugih odjemalcev. Zato so se vsi trije pokesali in s tožilstvom podpisali sporazume o priznanju krivde.Vodja združbese je pogodil za štiri leta in mesec dni zapora, saj je v preteklosti že bil obsojen, prav tako ga še čaka sojenje za izsiljevanje, dodatna oteževalna okoliščina je tudi ta, da je združba, na čelu katere je bil, v kratkem času preprodala ogromno količino različnih vrst prepovedanih drog, zato si je pridobil dobrih 91.000 evrov protipravne premoženjske koristi., nekoč obetaven mlad plavalec, se je pogodil za tri leta zapora.Tožilka je med olajševalnimi okoliščinami omenila, da je dejanje obžaloval in doslej še ni bil kaznovan, oteževalna pa je zagotovo razpolaganje z veliko količino droge, za katero je v kratkem času organiziral prodajo. Za dve leti in en mesec zaporne kazni, ki jo bo prestajal na odprtem oddelku mariborskega zapora v Rogozi, pa se je pogodil, brat organizatorja združbe Matica Šketa, ki doslej prav tako še ni bil kaznovan in je imel manjšo vlogo v združbi.Vsem trem je sodnica, ki je, kot je običajno, sledila podpisanemu sporazumu s tožilstvom, podaljšala pripor, čas, ki so ga doslej v njem že preživeli, pa se jim bo vštel v celotno kazen, kar pomeni, da bodo te za vse pol leta krajše. Skupaj si je združba pridobila za dobrih 106.000 evrov protipravne premoženjske koristi, od tega 91.000 Matic Šket, 14.000 pa Guzej, zato bosta morala razliko od že zaseženega premoženja vrniti v proračun.Ker so Šketu kriminalisti med hišno preiskavo začasno že zasegli vozilo BMW, vredno 33 tisočakov, in 640 evrov gotovine, bo moral plačati še 57.000 evrov, Guzej pa 12.000, saj so mu dva tisočaka že zasegli med preiskavo golfa, ki so mu ga prav tako odvzeli. V njem je Guzej prevažal in hranil droge v posebej za to prirejenih prostorih, kar je sam nazorno pokazal tudi tajnemu policijskemu delavcu.Kot so maja poročali celjski kriminalisti, so bratoma Šket in Guzeju v hišnih preiskavah skupaj zasegli 24.000 tablet ekstazija (MDMA), po kilogram amfetamina in kokaina, poldrugi kilogram konoplje ter pripomočke za razpečevanje droge. Enemu od osumljencev, in sicer Maticu Šketu, so zasegli tudi tri vozila, med njimi je bil BMW 520, več motornih koles, masažni zunanji bazen (džakuzi) in vrtni žar, skupaj v vrednosti dobrih sto tisočakov, kolikor naj bi pridobil protipravnega premoženja.Ko je tožilkavsem trem na sodišču zastavila isto vprašanje, ali lahko povedo, kako so si v hudodelski združbi razdelili nezakonito pridobljen denar, tega nihče od njih ni želel razkriti. So pa vsi dejanje obžalovali. »Vem, da se moram spremeniti, in žal mi je za vse to,« je že v petek sodnici dejal Matic Šket, ki je imel v Celju Kava Bar pod Golovcem. Ta, po podatkih Fursa, ni bil ravno zlata jama, zato je bilo nenavadno, da je živel dokaj razkošno. Zato so nanj postali pozorni tudi organi pregona, ki so brata Šket in Guzeja začeli spremljati in jim prisluškovati v začetku lanskega leta.Tudi Matičev brat Žiga Šket ni zaslužil slabo, saj je delal v Nemčiji in celo na Nizozemskem, smo slišali v sodni dvorani. »Pa vam to ni bilo dovolj,« mu je dejala sodnica. »Žal mi je, da sem se znašel v tej združbi,« je dejanje obžaloval tudi Aljaž Guzej, ki je, tako kot Žiga, vse delal po navodilih, ki jih je dajal Matic Šket.