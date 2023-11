Pri pristojnih smo preverili, ali je razvpiti dr. Oskar, ki je bil pred pol leta pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja oderuštva na škodo Ajdovke Ave Curk, že prestopil prag zapora. Ni ga še in očitno je vprašanje, ali ga sploh bo. 67-letni Franjo Keleminović, ki trdi, da se je v svojem življenju med opravljanjem zdravniškega poklical družil s takimi eminentneži, kot so Jelcin, Berlusconi, Castro, papež in Drnovšek, namreč išče načine, kako bi se izognil enoletnemu življenju za rešetkami. Keleminović prosi, da bi kazen prestajal kar na svojem domu, toda zakonodaja veleva, da so do hišn...