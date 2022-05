V četrtkovem dopoldnevu so intervencijska vozila presenetila prebivalce območja Belih Vod nad Šoštanjem: »Mama mi je rekla, da je nekaj hudo narobe, da se toliko reševalcev in druge pomoči pelje,« so se zrcalile črne slutnje, ki so se uresničile: »Ob 9.11 se je v gozdu ob naselju Bele Vode, občina Šoštanj, zgodila delovna nesreča pri podiranju drevja. Gasilci PGD Velenje in PGD Šoštanj so zavarovali kraj nesreče in omogočili dostop reševalcem do poškodovane osebe,« se je glasil temeljni opis intervencije, ki žal ni mogla biti uspešna; velenjski reševalci so ugotovili, d...