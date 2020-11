Blejski policisti so v četrtek obravnavali nesrečo pri delu v gozdu. Moški je podiral drevo, ki se je med padcem prislonilo na drugo drevo. Pri reševanju situacije mu je padlo na nogo in ga poškodovalo. Tuja krivda je izključena. Posredovali so radovljiški gorski reševalci, so sporočili iz PU Kranj.