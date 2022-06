Drevo padlo na gospodarski objekt in moškega, reševali so ga gasilci

Ob 18.11 se je v naselju Jelovec, v občini Sevnica, zaradi vetra podrlo drevo na gospodarski objekt in občana. Gasilci PGD Boštanj so zavarovali kraj, razžagali drevo, rešili poškodovano osebo izpod drevesa, poškodovancu nudili prvo pomoč in nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči pri prenosu osebe do reševalnega vozila.

Reševalci Nujne medecinske pomoči Sevnica so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v bolnišnico v Brežice, poroča Uprava za zaščito in reševanje.