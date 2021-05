Dramatično v Ljubljani: sedel na oknu in mimoidočega prosil, da ga reši

Dopoldne je bilo na Cesti II v Rožni dolini v Ljubljani zelo dramatično.»Ravnokar rešil 13-letnegaiz gorečega stanovanja, fant je sedel na okenski polici in klical na pomoč,« je na twitterju zapisal njegov rešitelj in dodal, da je z Nejcem vse v redu. Iz objave je razvidno še, da je Nejc na pomoč klical z okna v prvem nadstropju nad pekarno.Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je gorelo perilo v kopalnici in da so požar pogasili gasilci GB Ljubljana.