Dramatično v Kranju: za otroke našli nadomestno nastanitev

Ob 3.10 je na Smledniški cesti v Kranju zagorelo v nestanovanjskem objektu, v sklopu katerega so vrtec, gostinski lokal in trgovina.Posredovali so gasilci Gars Kranj in PGD Kranj Primskovo, Kokrica, Britof, Prebačevo - Hrastje, Goriče, Breg ob Savi, Bitnje, Besnica, Žabnica in Golnik. Intervencija še poteka, enote gasilcev so na kraju dogodka, poroča uprava za zaščito in reševanje.Pol objekta, trgovina, gostinski lokal in prostori skupne kurilnice so uničeni.Po prvih podatkih kranjske policijske uprave gre samo za materialno škodo brez poškodovanih oseb.Zaradi požara je še vedno zaprt del Smledniške ceste med Planino in Hrastjam v Kranju. Obvoz je urejen po vzporednih cestah.