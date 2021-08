Dramatično v Gradu, dva delavca odpeljal rešilec

Ob 15.50 sta se v naselju Grad v občini Cerklje na Gorenjskem z ogljikovim monoksidom zastrupila dva delavca na gradbišču vodohrana.Zastrupljeni osebi so na kraju dogodka oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Kranj in ju prepeljali v UKC Ljubljana.Gasilci GARS Kranj so izvedli meritve prisotnosti nevarnih plinov, ki so pokazale bistveno povečano prisotnost ogljikovega monoksida (CO) v kletnih prostorih novogradnje, kjer sta delavca izvajala dela. Območje so v celoti zavarovali ter podtlačno prezračili vse prostore.