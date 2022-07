Dramatično v Bohinju: moški zaplaval in izginil, zdaj so ga našli

V Bohinju je bila danes popoldan prijavljena pogrešitev odraslega moškega, ki je plaval v jezeru iz južnega proti severnemu delu. Kot so sporočili kranjski policisti so hitro zagnali iskalno akcijo in moškega našli na drugi strani jezera. Dodali so še, da je z njim vse v redu.

Aktivirani so bili prostovoljni gasilci, potapljači in ekipa civilne zaščite za reševanje iz jezera, ki so pregledovali jezero in okolico. Razkrili so še, da je šlo za slovenskega državljana, ki pa so ga iz preventivnih razlogov predali zdravniški službi.